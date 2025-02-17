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17.02.2025 (15:00)

На Сахалине бойцов армейского корпуса ВВО обучают азам медицинской подготовки

Бойцов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) подписавших свои первые контракты на Сахалине, обучают азам тактической медицины.

В ходе проведения занятий на общевойсковом полигоне «Троицкий» с военнослужащими ежедневно проводят занятия по различным видам подготовки, в том числе и медицинской.

С военнослужащими проводят теоретическую и практическую часть занятия, инструкторы помогают освоить бойцам методики и способы оказания первой медицинской помощи.

Под руководством инструктора на занятии моделировали различные сценарии оказания помощи при ранениях, обучались применять медицинские средства в одиночку и совместно с товарищем, остановку кровотечений с помощью жгутов и бандажей, а также транспортировать раненых с помощью тактических носилок и других доступных методов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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