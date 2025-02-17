17.02.2025 (10:00)
Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ на Южно-Донецком направлении
Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки, и расчёты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы, нарушая логистику противника в тыловой зоне. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командные пункты.
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