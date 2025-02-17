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17.02.2025 (09:30)

Служба горючего ВС РФ отмечает 89-ю годовщину со дня образования

Служба горючего осуществляет обеспечение армейской техники горюче-смазочными материалами для беспрерывной работы в любых климатических условиях. История развития службы горючего неоднократно доказала свою важнейшую роль в достижении победы при заправке военной и специальной техники в сложных и опасных обстоятельствах. Во время проведения специальной военной операции служба горючего обеспечивает на передовой военную и специальную технику, в том числе и самолеты Воздушно-космических сил России, всеми видами ГСМ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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