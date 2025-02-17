17.02.2025 (09:00)

Специалисты службы ГСМ Южной группировки войск в круглосуточном режиме обеспечивают заправку боевой техники в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты службы ГСМ Южной группировки войск в круглосуточном режиме обеспечивают заправку боевой техники в зоне проведения СВО

Подразделения подвоза горюче-смазочных материалов (ГСМ) 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в круглосуточном режиме обеспечивают заправку боевой и специальной техники, задействованной на передовой.

Водители топливозаправщиков каждый день при любых погодных условиях подвозят топливо на линию боевого соприкосновения. При этом специалисты службы горючего всегда проверяют каждую партию, берут пробы, замеряют его плотность и температуру. Горючее отправляют на передовую, только если все показатели в норме.

Топливозаправщики, везущие топливо к боевым позициям, являются для противника важной целью. С учетом опыта боев для обеспечения безопасности на технике устанавливаются средства радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам, организовываются посты воздушного наблюдения. Несущие дозор военнослужащие вооружены как автоматическим оружием, так и специализированными дробовиками. Маршруты движения и точки заправки постоянно меняются, чтобы разведка противника не смогла их выследить.

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