17.02.2025 (08:00)

Военнослужащие штурмовых подразделений 3-го армейского корпуса проходят подготовку перед выполнением боевых задач на передовых позициях



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие штурмовых подразделений 3-го армейского корпуса проходят подготовку перед выполнением боевых задач на передовых позициях

На одном из полигонов в тыловом районе Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск выполняют учебно-боевые задачи в условиях равнинной и пересеченной местности. Военнослужащие совершенствуют навыки владения стрелковым оружием, ведения боя и организации связи, отрабатывают навыки высадки десанта штурмовых подразделений с БМП-2, учатся действовать под прикрытием боевых машин.

Занятия проводятся под руководством инструкторов и командиров, имеющих практический опыт по захвату опорных пунктов и позиций ВСУ. Личный состав обучается штурмовать окопы, траншеи, укрепленные участки, опорные пункты в составе малых тактических групп по три, пять и семь человек.

Слаженность группы – ключевой элемент боевой работы. Каждый должен знать, что делать и в какой момент. Поэтому все свои действия бойцы отрабатывают до автоматизма, чтобы уже в реальном столкновении, не дать промаха, вступив в бой с боевиками ВСУ, выбить их с занимаемых позиций.

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