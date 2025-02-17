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17.02.2025 (08:00)

Военнослужащие штурмовых подразделений 3-го армейского корпуса проходят подготовку перед выполнением боевых задач на передовых позициях

На одном из полигонов в тыловом районе Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск выполняют учебно-боевые задачи в условиях равнинной и пересеченной местности. Военнослужащие совершенствуют навыки владения стрелковым оружием, ведения боя и организации связи, отрабатывают навыки высадки десанта штурмовых подразделений с БМП-2, учатся действовать под прикрытием боевых машин.

Занятия проводятся под руководством инструкторов и командиров, имеющих практический опыт по захвату опорных пунктов и позиций ВСУ. Личный состав обучается штурмовать окопы, траншеи, укрепленные участки, опорные пункты в составе малых тактических групп по три, пять и семь человек.

Слаженность группы – ключевой элемент боевой работы. Каждый должен знать, что делать и в какой момент. Поэтому все свои действия бойцы отрабатывают до автоматизма, чтобы уже в реальном столкновении, не дать промаха, вступив в бой с боевиками ВСУ, выбить их с занимаемых позиций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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