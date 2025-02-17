17.02.2025 (07:30)

Специалисты службы горючего Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в круглосуточном режиме обеспечивают заправку военной техники на передовой в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты службы горючего Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в круглосуточном режиме обеспечивают заправку военной техники на передовой в Запорожской области

Подразделения подвоза горючего Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, даже в свой профессиональный праздник, в круглосуточном режиме обеспечивают заправку горюче-смазочными материалами боевой и специальной техники, выполняющей боевые задачи на передовой.

Водители топливозаправщиков ежедневно подвозят топливо на линию боевого соприкосновения на Ореховском направлении специальной военной операции в Запорожской области.

Специалисты службы горючего всегда проверяют каждую партию топлива, берут пробы, замеряют его плотность и температуру. Горючее отправляют на передовую, только если все показатели в норме.

Маршруты движения и точки заправки постоянно меняются. С учетом опыта боевых действий в зоне СВО установлены средства радио-электронной борьбы от воздействия БпЛА. За 5 минут специалисты службы ГСМ успевают заправить несколько боевых машин десанта БМД-4М.

По завершении заправки, техника ВДВ убывает на передовую для выполнения боевых задач по огневой поддержке штурмовых подразделений ВДВ, а топливозаправщики на маршрут, чтобы подвезти так необходимое топливо для других боевых машин и танков.

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