17.02.2025 (07:00)

Подразделения ПВО группировки войск «Восток» надежно прикрывают небо на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения ПВО группировки войск «Восток» надежно прикрывают небо на Южно-Донецком направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» группировки войск «Восток» продолжают бороться с разведывательными беспилотными аппаратами, ракетами и ударными дронами противника на Южно-Донецком направлении. Работают наши зенитчики как поодиночке, так и в составе дивизиона, поражая цели даже на сверхмалых высотах.

От обнаружения противника до его поражения – всего пара минут. Радиолокатор – своеобразный снайперский прицел комплекса, с помощью него оператор распознает цель, а затем наводит на нее ракеты для уничтожения. Самолёт, авиационная бомба или реактивный снаряд – один расчёт оперативно ликвидирует угрозу, даже если она возникает сразу с нескольких сторон.

После успешного выстрела расчёт спешно меняет позицию - чтобы уйти от ответного огня ВСУ. Военнослужащие расчёта отмечают, что с продвижением наших войск вперёд характер у противника меняется. Он начинает нервничать и хитрить, однако все уловки боевиков уже давно не секрет для наших зенитчиков.

Несмотря на то, что силы группировки войск Восток оттесняют боевиков к границам Донецкой Народной Республики, в воздушном пространстве освобожденных территорий всё ещё небезопасно. Поэтому расчёты Буков стоят на огневых позициях круглосуточно, прикрывая пехоту на передовой и мирных жителей – в тылу.

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