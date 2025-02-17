17.02.2025 (06:30)

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушению пунктов управления, опорных пунктов, узлов связи, складов боеприпасов и ГСМ, а также других целей в зоне проведения специальной военной операции.

Расчёты РСЗО в полной боевой готовности на дежурстве находится круглосуточно. Новая задача может поступить в любой момент. И, как только звучит команда, расчеты «Ураганов» выезжают из укрытий и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.

В этот раз расчеты РСЗО «Ураган» при выполнении огневых задач уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО.

В ходе проведения аэроразведки расчетом БпЛА было обнаружено скопление националистов и бронетехники ВСУ, замаскированных в лесополосе. Получив координаты целей, расчеты РСЗО выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневые позиции военнослужащие оперативно произвели развёртывание боевых машин и навели их на цели, после чего выполнили залп 220-мм реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров.

В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

После проведения боевой стрельбы расчеты «Ураганов» совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям и бронетехники противника.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков.

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