17.02.2025 (06:00)

В Луганской Народной Республике специалисты службы горючего группировки войск «Запад» развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Луганской Народной Республике специалисты службы горючего группировки войск «Запад» развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива

Минобороны России опубликовало кадры непрерывной боевой работы специалистов службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) подразделений материального обеспечения группировки войск «Запад» при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.

Тыловые подразделения группировки войск «Запад» в ходе проведения специальной военной операции в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) войск.

Работа подразделений материально-технического обеспечения как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.

В ходе тылового обеспечения деятельности войск специалисты отдельной бригады материального обеспечения группировки войск «Запад» развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин.

На кадрах военнослужащие погрузили и отправили в подразделения на переднем крае топливо и масла для заправки и обслуживания военной техники.

Работа на пункте массовой выдачи практически не останавливается, здесь горючее перегружается из хранилищ непосредственно в топливозаправщики. Охранение и маскировка таких пунктов должны быть идеальными, без нарушения системы подвоза горючего.

Загруженные топливом и другими горюче-смазочными материалами машины немедленно отправляются в дорогу, на пунктах заправки в подразделениях их разгрузят и передадут материальные запасы непосредственному потребителю – подразделениям группировки войск. До переднего края – несколько километров. Цистерны заправщиков заполнены дизельным топливом до краев. Участок труднопроходимый. Финальный этап цепочки доставки топлива на передовую. Насосы топливозаправщика работают на полную мощность. Нужно спешить. У военнослужащих очень мало времени.

Водители по завершении заправки боевой техники оперативно сворачивают рукава топливозаправщиков, и машины спешно покидают позиции.

Каждый раз, когда танкисты, артиллеристы, водители грузовиков и санитарных машин вовремя получают горючее для своих машин, жмут руку и говорят: «Спасибо».

В свой профессиональный праздник военнослужащие службы горючего группировки войск «Запад» осуществляют бесперебойное обеспечение подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения и в тыловой зоне СВО топливом.

При получении горюче-смазочных материалов от перевозчика организован полный цикл мероприятий по контролю качества топлива. Находящиеся на вооружении тыловых подразделений современные полевые войсковые лаборатории позволяют провести оценку качества горючего с использованием экспресс методов. Такие лаборатории незаменимы не только при проведении приёмо-сдаточных испытаний, но и для оценки качества трофейного топлива.

В данных условиях немаловажным фактором, обеспечивающим живучесть системы обеспечения войск топливом, является мобильность данных складов. Применение резервуаров контейнерного типа и полимерных эластичных резервуаров позволяет развернуть полевые склады в кратчайшие сроки.

Колоссальные нагрузки ложатся и на подразделения подвоза, не только доставляющие горючие и смазочные материалы к конечному потребителю, но и осуществляющие заправку техники. Для повышения защищённости личного состава и автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в войсках осуществляется дополнительное бронирование машин, наносится маскирующая окраска.

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