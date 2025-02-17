Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.02.2025 (05:30)

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Север» уничтожили бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области

В ходе уничтожения противника в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Военнослужащие группировки войск «Север» имеет на вооружении целую линейку ударных беспилотников.

Дроны позволяют операторам получать информацию в режиме реального времени, что обеспечивает точность ударов по военной технике и местам скопления живой силы ВСУ.

В подразделениях никаких проблем с поставками боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false