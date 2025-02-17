17.02.2025 (05:30)

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Север» уничтожили бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Север» уничтожили бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области

В ходе уничтожения противника в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Военнослужащие группировки войск «Север» имеет на вооружении целую линейку ударных беспилотников.

Дроны позволяют операторам получать информацию в режиме реального времени, что обеспечивает точность ударов по военной технике и местам скопления живой силы ВСУ.

В подразделениях никаких проблем с поставками боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице