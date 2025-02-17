17.02.2025 (05:00)
Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области
Минобороны опубликовало кадры работы экипажа армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ.
Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.
Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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