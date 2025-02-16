16.02.2025 (23:00)

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО и неравнодушные жители почтили память воинов, погибших за пределами Отечества

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа и жители Южно-Сахалинска почтили память воинов, погибших за пределами Отечества.

Церемония состоялась у памятника Скорбящей на площади Славы, дата приурочена к годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В мероприятии приняли участие командование армейского корпуса Восточного военного округа, ветераны боевых действий, родственники погибших воинов, представители органов власти и духовенства, активисты молодежных патриотических объединений.

Справочно: 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. В этой войне наша страна потеряла более 15 тысяч солдат и офицеров. В Афганистане и Чечне погибли 43 сахалинца.

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