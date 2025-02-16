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16.02.2025 (21:00)

Участник СВО провел урок мужества для самарских студентов

Участник специальной военной операции (СВО) Сергей Петров провел урок мужества для студентов Поволжского государственного колледжа в Самаре.

В рамках встречи молодые люди, воспользовавшись возможностью прямого диалога с участником СВО, задавали интересующие их вопросы. С большим интересом ребята примерили экипировку Российских военнослужащих и рассмотрели современное вооружение, которую предоставил участник СВО.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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