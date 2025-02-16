16.02.2025 (20:00)

Школьники Омской области пополнили ряды «Юнармии»

Школьники Омской области пополнили ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В региональном Доме Юнармии в торжественной обстановке новобранцы дали клятву на верность юнармейскому движению, пообещав стремится достигать высоких результатов в учёбе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами России. С напутственными словами к юным патриотам обратился старший инспектор группы инспекторов объединенного стратегического командования Центрального военного округа, генерал-лейтенант Геннадий Привалов, пожелав новобранцам личностного роста и желания двигаться вперед.

По окончании торжественной церемонии, новобранцам были вручены личные книжки юнармейца и юнармейские значки. После чего начальник штаба местного отделения «Юнармия» Азовского немецкого национального муниципального района Юрий Кузьмин провёл для ребят занятие по строевой подготовке, а юнармейцы из отряда «Арсенал» продемонстрировали мастер-классы по огневой подготовке.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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