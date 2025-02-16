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16.02.2025 (19:00)

Более 10 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Республике Татарстан

Более 10 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Кулаевской школе Пестречинского района Республики Татарстан.

Юноши и девушки, в возрасте от 12 до 15 лет, перед лицом старших товарищей и почётных гостей мероприятия, произнесли слова юнармейской клятвы. Новым участникам движения вручили значки и книжки юнармейца. С новым этапом в жизни школьников поздравили представители регионального штаба движения и администрации школы. Завершилась церемония прохождением новых участников движения торжественным маршем.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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