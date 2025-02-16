16.02.2025 (18:00)
Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в военно-патриотических сборах «Мы – граждане России!»
Участники юнармейских отрядов Каргатского района Новосибирской области приняли участие в военно-патриотических сборах «Мы – граждане России!».
В мероприятии, которое состоялось на базе общеобразовательной школы села Маршанское, приняло участие 5 юнармейских отрядов.
Юные патриоты соревновались в таких дисциплинах, как разборка и сборка автомата АК-74, снаряжение магазина автомата АК-74 боеприпасами, тактическая медицина, строевая подготовка, физическая подготовка, основы РХБЗ. Кроме того, школьники преодолели полосу препятствий, на которой они продемонстрировали слаженную работу в команде и индивидуальные навыки. Мероприятие прошло под наставничеством опытных инструкторов ветеранов Вооруженных Сил РФ.
По окончании сборов, всем участникам были вручены памятные дипломы.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.