16.02.2025 (18:00)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в военно-патриотических сборах «Мы – граждане России!»

Участники юнармейских отрядов Каргатского района Новосибирской области приняли участие в военно-патриотических сборах «Мы – граждане России!».

В мероприятии, которое состоялось на базе общеобразовательной школы села Маршанское, приняло участие 5 юнармейских отрядов.

Юные патриоты соревновались в таких дисциплинах, как разборка и сборка автомата АК-74, снаряжение магазина автомата АК-74 боеприпасами, тактическая медицина, строевая подготовка, физическая подготовка, основы РХБЗ. Кроме того, школьники преодолели полосу препятствий, на которой они продемонстрировали слаженную работу в команде и индивидуальные навыки. Мероприятие прошло под наставничеством опытных инструкторов ветеранов Вооруженных Сил РФ.

По окончании сборов, всем участникам были вручены памятные дипломы.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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