16.02.2025 (17:00)

Музей Тихоокеанского флота готовится к открытию выставки в честь Дня защитника Отечества

Военно-исторический музей Тихоокеанского флота готовится к открытию новой тематической выставки под названием «Круто! Грамотно! Дерзко!» в честь Дня защитника Отечества. Торжественное открытие выставки запланировано 19.02.2025 г. в 11.00 по адресу ул. Светланская, 66.

В название выставки положены слова Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. Так, по словам В. В. Путина, воюют морские пехотинцы Тихоокеанского флота на Курском направлении. Выбор названия сделан не случайно – вся экспозиция выставки посвящена воинам - тихоокеанцам, героически сражающимся в зоне проведения специальной военной операции.

Открывают экспозицию рисунки с изображением героев СВО, выполненные в графическом стиле пером и тушью и технике акварели.

Центральная витрина выставки рассказывает о морских пехотинцах ТОФ – Героях Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Здесь представлены их личные вещи, предметы обмундирования, а также сувениры и печатная продукция, повествующие о мужественных воинах.

Большой интерес у посетителей вновь вызовет первый экспонат Музея ТОФ, посвященный СВО,?– флаг 3-й ДШР 155-й отдельной гвардейской орденов Суворова и Жукова бригады морской пехоты ТОФ с автографами воинов- участников боевых действий. От выставки к выставке экспонат преображается, на нем появляются новые подписи «черных беретов».

Особое место в экспозиции выставки отведено группе, которой командовал кавалер четырех орденов Мужества с позывным «Хищник». Посетители выставки смогут увидеть флаг подразделения с автографами и боевыми призывами личного состава. «Делай, что должен, и будь, что будет!»,?– такие слова оставил на флаге командир ЗРБатр ПЗРК «Хищник». Также в этой части экспозиции представлены его личные вещи, фотографии с фронта и осколки противотанкового снаряда с дополнительными поражающими элементами, которыми был тяжело ранен «Хищник».

Неизменной популярностью у посетителей музея всех возрастов пользуются легендарный талисман морских пехотинцев – Чебурашка с позывным «Чуба», чей «старший брат» сейчас находится на передовой и сборная модель первого пехотного пса – участника СВО с позывным «Бандит» с экипировкой, изготовленной для него по индивидуальному заказу.

Концепцию выставки продолжает большая фотогалерея морских пехотинцев из зоны СВО и печатная продукция – открытки и книги.

Необычными экспонатами выставки станут фигуры морских пехотинцев, выполненные в технике 3D-моделирования, и коллекционные жетоны, изготовленные на Московском монетном дворе. Разработчик и автор идеи – участник СВО с позывным «Батя».

Посетители выставки смогут увидеть трофеи, захваченные «черными беретами» ТОФ в ходе боевых действий. Коллекция трофеев постоянно пополняется новыми предметами.

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