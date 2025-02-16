16.02.2025 (16:00)
На Сахалине в учебно-методическом центре «Авангард» завершились первые учебные сборы для студентов по дисциплине «Основы безопасности и защиты Родины»
На Сахалине в учебно-методическом центре «Авангард» завершились первые учебные сборы для студентов по дисциплине «Основы безопасности и защиты Родины».
За пять насыщенных дней учащиеся освоили 35 часов военно-прикладных дисциплин, включая:
Строевую, тактическую и медицинскую подготовку, основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), учебные стрельбы на полигоне, занятия по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)
Все ребята проявили высокий уровень старания, показав отличные результаты на всех этапах обучения.
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