16.02.2025 (15:00)
На сборах с младшими офицерами состоялось индивидуальное первенство по лыжным гонкам
Несколько сотен младших офицеров Восточного военного округа (ВВО), проходящие учебно-методические сборы, приняли участие в индивидуальном первенстве по лыжным гонкам в рамках выходного дня.
Военнослужащие преодолели маршрут протяженностью 5 км в армейских лыжах, которые имеют увеличенную ширину лыжни по сравнению со спортивными. За счет этого штатные лыжи имеют повышенную проходимость.
По итогам соревнований были определены лучшие участники забега. Военнослужащие получили грамоты и памятные подарки.
Затем в клубе одной из воинских частей ВВО для участников сборов выступил ансамбль песни и пляски Восточного военного округа. В репертуаре ансамбля песни и танцы на героико-патриотическую тему, русские народные песни, духовные напевы, произведения отечественной и зарубежной классики. Современные лирические и эстрадные песни.
В завершении выступления зал разразился бурными аплодисментами и овациями.