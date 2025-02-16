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16.02.2025 (15:00)

На сборах с младшими офицерами состоялось индивидуальное первенство по лыжным гонкам

Несколько сотен младших офицеров Восточного военного округа (ВВО), проходящие учебно-методические сборы, приняли участие в индивидуальном первенстве по лыжным гонкам в рамках выходного дня.

Военнослужащие преодолели маршрут протяженностью 5 км в армейских лыжах, которые имеют увеличенную ширину лыжни по сравнению со спортивными. За счет этого штатные лыжи имеют повышенную проходимость.

По итогам соревнований были определены лучшие участники забега. Военнослужащие получили грамоты и памятные подарки.

Затем в клубе одной из воинских частей ВВО для участников сборов выступил ансамбль песни и пляски Восточного военного округа. В репертуаре ансамбля песни и танцы на героико-патриотическую тему, русские народные песни, духовные напевы, произведения отечественной и зарубежной классики. Современные лирические и эстрадные песни.

В завершении выступления зал разразился бурными аплодисментами и овациями.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военные сборы , Военно-прикладной спорт
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