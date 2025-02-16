16.02.2025 (22:00)

В жилищно-коммунальных службах Восточного военного округа проведены противоаварийные тренировки

В рамках исполнения комплекса мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения отопительного периода 2024-2025 года на территории Восточного военного округа, жилищно-коммунальными службами филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ВВО) проведены противоаварийные тренировки на 17 объектах теплогенерирующего назначения.

Для персонала аварийно-ремонтных бригад была смоделирована ситуация по порядку действий при аварийном отключении электроэнергии и запуску дизель-генераторных установок.

В ходе тренировок были отработаны действия персонала по запуску дизельных электростанций и подключению к котловому оборудованию, проанализированы параметры дизель-генераторных установок под нагрузкой.

Все специалисты, привлеченные к проведению тренировок, были обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и инструментами.

Проведение противоаварийных тренировок на объектах коммунального назначения, позволяет выявить первоисточник возникновения нештатных ситуаций и оперативно его устранить.

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