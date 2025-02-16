16.02.2025 (13:00)

Кадеты Тверского СВУ посетили демонстрационный зал НПО «Энергомаш»

С целью расширения кругозора и углубления знаний в области современной техники и технологий для кадетов 1-го и 2-го курсов Тверского суворовского военного училища (СВУ) была организована выездная экскурсия по демонстрационному залу научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш», расположенного в городе Химки Московской области. Посещение одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической отрасли стало важным этапом в процессе подготовки будущих защитников Родины, призванным повысить их интерес к инженерным дисциплинам и военно-техническим специальностям.

В демонстрационном зале НПО «Энергомаш» кадеты познакомились с историей предприятия, его вкладом в развитие ракетно-космической отрасли, а также с современными разработками в области ракетных двигателей. Особое внимание было уделено представленным образцам двигателей, в том числе жидкостным ракетным двигателям (ЖРД), разработанным и произведённым на предприятии. Экскурсовод подробно рассказал о принципах работы ЖРД, их конструктивных особенностях и технических характеристиках.

В завершение экскурсии кадеты смогли задать интересующие их вопросы представителю предприятия, что позволило им получить ответы на волнующие их темы и расширить свои представления о профессии инженера-конструктора в ракетно-космической отрасли. Экскурсия произвела на кадетов яркое впечатление и послужила стимулом для дальнейшего изучения технических дисциплин.

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