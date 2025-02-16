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16.02.2025 (12:00)

Ленинградское объединение ВВС и ПВО приняло участие в мероприятие, посвященное годовщине вывода советских войск из Афганистана

В рамках празднования 36-й годовщины вывода советских войск
из Афганистана у памятника «Участника боевых действий» военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО, курсанты ВКА им. А.Ф. Можайского, представители различных ведомств, ветераны, юнармейцы, почетные гости
и жители города приняли участие в торжественно-траурном митинге.

«Мы военные свой долг выполнили с достоинством, с честью,
как положено, перед страной. Сейчас наши ребята работают на СВО и опыт боевых действий Афганистана им пригодился», - рассказал Михаил Числов, ветеран боевых действий из Афганистана.

Участниками митинга были возложены цветы в память о павших войнах. Также по всему региону состоялись мероприятия о мужестве и героизме, проведены исторические лекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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