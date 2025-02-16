16.02.2025 (11:00)

В Твери состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в России – День памяти воинов-интернационалистов, отдавших долг Родине за её пределами. В этот день, приуроченный к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, у Памятника воинам-интернационалистам в Твери состоялся торжественный митинг. Почтить память павших и выразить уважение живущим собрались ветераны боевых действий, представители областного и городского руководства, военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации, общественные деятели и горожане.

Алексей Виноградов, председатель тверского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций», подчеркнул, что этот день – возможность с гордостью вспомнить земляков, честно выполнявших интернациональный долг. Он отметил, что мужество, стойкость и боевое братство советских воинов служат примером для нынешнего поколения защитников Отечества.

Ветераны боевых действий активно участвуют в жизни города, уделяя особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, проводя «уроки мужества» и принимая участие в городских мероприятиях.

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