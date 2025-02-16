16.02.2025 (12:30)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 февраля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка, Богуславка, Фиголевка, Петропавловка, Кутьковка, Купянск, Моначиновка, Колодезное Харьковской области, Дробышево и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два иностранного производства.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Переездное, Долгая Балка, Клебан-Бык, Константиновка, Часов Яр, Улаклы Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре пикапа и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Бурлацкое, Комар, Новоселка, Константинополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Понятовка, Веровка и Качкаровка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожен склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43522 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21473 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21756 орудий полевой артиллерии и минометов, 31726 единиц специальной военной автомобильной техники.

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