16.02.2025 (09:00)

В Китае состоялось мероприятие, посвященное памятной дате России – Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В галерее искусств «Цзиньтай» г.Пекина состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В нем приняли участие дипломаты Посольства России в Китае, офицеры аппарата военного атташе, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, Российского культурного центра, руководство галереи искусств «Цзиньтай», учащиеся школы при Посольстве России в Китае, российские соотечественники, китайские школьники и жители города Пекина.

Участники церемонии возложили цветы к скульптуре «Советский сокол» в память о советских добровольцах, которые погибли, выполняя интернациональный долг. Скульптура создана известным китайским скульптором Юань Сикунем в 2015 году. В ней автор воплотил образ бесстрашного молодого летчика, готового в любой момент вступить в схватку с врагом.

Также в рамках мероприятия состоялся концерт, подготовленный российскими и китайскими творческими коллективами и показ моделей военной техники.

Справочно:

Всего в Китай в 1937-1941 гг. для оказания помощи братскому китайскому народу в борьбе против японских захватчиков было направлено 3665 советских военных специалистов, в том числе около 2500 летчиков и техников. Более 200 военнослужащих погибли в боях или умерли от ран. Память о них бережно хранят в Китае. Во многих городах – Нанкине, Ухане, Чунцине, Ланьчжоу – созданы мемориальные комплексы и памятники, посвященные советским летчикам, которые участвовали в Войне Сопротивления китайского народа японской агрессии и отдали свои жизни при исполнении интернационального воинского долга.

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