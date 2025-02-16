16.02.2025 (10:00)

Пожарные расчеты ЮВО погасили условное возгорание в ходе тренировки в Северной Осетии

Пожарные расчеты 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили задачи по обнаружению и локализации очага условного возгорания во время плановой тренировки в Республике Северная Осетия – Алания.

Военнослужащие практически отработали действия при пожаротушении, эвакуации штатной бронетехники из зоны «возгорания», выводе личного состава из задымленных помещений, а также оказании первой медицинской помощи при условном получении личным составом ожогов и отравления угарным газом.

Тренировка прошла в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использование средств имитации возгорания и подрыва

Такие мероприятия с личным составом пожарных расчетов объединения проводятся регулярно и позволяют поддерживать высокий уровень готовности и слаженность расчетов, умения военнослужащих уверенно действовать при выполнении задач в различных ситуациях.

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