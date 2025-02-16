Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.02.2025 (08:30)

В мотострелковом соединении 8-й гвардейской общевойсковой армии проведена тренировка с пожарными расчетам

В Ростовской области проведена тренировка с пожарными расчетами мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии. Мероприятие состоялось в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных расчетов.

По замыслу тренировки на территории воинской части произошло возгорание. По учебной тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который оперативно прибыл на место происшествия и локализовал очаг условного возгорания.

Перед практической частью тренировки с пожарными расчетами был проведен инструктаж, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Противопожарные тренировки в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся регулярно, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности подразделений, слаженность военнослужащих, уверенность действий при выполнении задач в любых ситуациях.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Пожарная безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false