16.02.2025 (08:30)

В мотострелковом соединении 8-й гвардейской общевойсковой армии проведена тренировка с пожарными расчетам

В Ростовской области проведена тренировка с пожарными расчетами мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии. Мероприятие состоялось в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных расчетов.

По замыслу тренировки на территории воинской части произошло возгорание. По учебной тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который оперативно прибыл на место происшествия и локализовал очаг условного возгорания.

Перед практической частью тренировки с пожарными расчетами был проведен инструктаж, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Противопожарные тренировки в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся регулярно, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности подразделений, слаженность военнослужащих, уверенность действий при выполнении задач в любых ситуациях.

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