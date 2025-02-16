16.02.2025 (08:30)
В мотострелковом соединении 8-й гвардейской общевойсковой армии проведена тренировка с пожарными расчетам
В Ростовской области проведена тренировка с пожарными расчетами мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии. Мероприятие состоялось в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных расчетов.
По замыслу тренировки на территории воинской части произошло возгорание. По учебной тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который оперативно прибыл на место происшествия и локализовал очаг условного возгорания.
Перед практической частью тренировки с пожарными расчетами был проведен инструктаж, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Противопожарные тренировки в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся регулярно, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности подразделений, слаженность военнослужащих, уверенность действий при выполнении задач в любых ситуациях.