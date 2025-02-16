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16.02.2025 (08:00)

Расчет БпЛА российских десантников уничтожил два мостоукладчика ВСУ в приграничных районах Курской области

В приграничных районах Курской области расчёты БпЛА 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили два мостоукладчика ВСУ «Biber» на базе немецкого танка «Леопард-1».

Группа операторов БпЛА «крылатой пехоты» заступает на дежурство на одном из самых сложных участков в приграничных районах Курской области. Задача группы – с помощью беспилотников найти и уничтожить технику противника, обнаруженные возле наших передовых позиций.

Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну ежедневно вылетают на боевую задачу, оператор «дроновод» обнаружил украинские мостоукладчики, пытавшиеся установить колейные мосты через ров в районе населенном пункте Курской области. Операторы разведчиков десантно-штурмовой бригады ВДВ точными ударами FPV-дронов уничтожили мостоукладчики противника.

Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам соединений ВДВ, что способствует продвижению и занятию более выгодных позиций и рубежей, а также не позволяют технике противника приближаться к нашим передовым позициям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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