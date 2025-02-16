16.02.2025 (07:30)

Артиллеристы 152-мм орудия «Гиацинт-Б» ЮВО из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА и живую силу противника на правом берегу Днепра



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы 152-мм орудия «Гиацинт-Б» ЮВО из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА и живую силу противника на правом берегу Днепра

Основной задачей артиллеристов 152-мм буксируемого орудия «Гиацинт-Б» отдельного соединения береговой обороны 18-ой общевойсковой армии группировки войск «Днепр» является контрбатарейная борьба, при этом бойцам удаётся уничтожить пункты управления БпЛА, технику и артиллерийские орудия иностранного производства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.

Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта БпЛА противника. Координаты расположения украинских националистов были оперативно переданы расчёту орудия «Гиацинт-Б».

Военнослужащие получили команду, в считанные минуты развернули и навели орудие, и точным выстрелом уничтожили пункт управления БпЛА боевиков ВСУ.

«Все по классике. Разведка определяет координаты цели, передаёт нам. Мы работаем по этой цели, они наблюдают. Цель уничтожаем. Пункт управления БпЛА уничтожили, до этого работали по буксируемому орудию, так называемые три топора западного производства. Прикладываем все силы для того, чтобы нас не обнаружили, для того чтобы сохранить жизни личного состава, жизни расчёта и чтобы сохранить единицу вооружения» - рассказал командир батареи с позывным «Лис».

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