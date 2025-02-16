16.02.2025 (07:00)

В преддверии Дня Службы горючего Вооружённых Сил Российской Федерации Минобороны военнослужащие МТО группировки войск «Центр» показали организацию работы в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В преддверии Дня Службы горючего Вооружённых Сил Российской Федерации Минобороны военнослужащие МТО группировки войск «Центр» показали организацию работы в зоне СВО

В преддверии профессионального праздника военнослужащие службы горючего группировки войск «Центр» осуществляют бесперебойное обеспечение подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения и в тыловой зоне проведения специальной военной операции, топливом.

Для сокращения сроков подачи выполнения задач по бесперебойному обеспечению войск ГСМ развернута мобильная система полевых защищенных кладов горючего. В целях безопасности все участки склада рассредоточены на значительном расстоянии и связаны между собой трубопроводом.

Выполняю задачи вблизи линии боевого соприкосновения, топливозаправщики перемещаются в темное время суток, применяя все элементы светомаскировки. Ежедневный подвоз горюче-смазочных материалов позволяет войскам группировки «Центр» эффективно вести борьбу с украинскими националистами на Красноармейском направлении зоны СВО.

В свой профессиональный праздник военнослужащие подразделений обеспечения ГСМ продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, приближая победу над врагом.

Справочно:

Приказом НКО от 17 февраля 1936 года было создано Управление снабжения горючим Красной армии с одновременным созданием отделов снабжения горючим в военных округах. Этот день и стал официальной точкой отсчета истории службы горючего ВС Советского Союза, а в дальнейшем и России. 17 февраля 2025 года служба горючего Вооруженных Сил Российской Федерации отмечает 89 лет со дня образования.

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