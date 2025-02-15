15.02.2025 (21:00)

Концерт Ансамбля песни и пляски ЦВО в честь 36-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана прошел в Екатеринбурге



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Концерт Ансамбля песни и пляски ЦВО в честь 36-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана прошел в Екатеринбурге

Концерт Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), приуроченный к 36-й годовщине со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, состоялся в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в Окружном доме офицеров ЦВО.

В начале мероприятия перед гостями выступил представитель ЦВО генерал-полковник Николай Ткачев. Он отметил значимость памятной даты, а также вручил благодарственные письма общественным организациям и благотворителям, активно поддерживающим подразделения ЦВО, участвующие в специальной военной операции (СВО). Гостями концерта стали ветераны локальных военных конфликтов, участники СВО и члены их семей, общественные деятели, юнармейцы, суворовцы и представители силовых ведомств.

Затем перед участниками мероприятия выступил Ансамбль песни и пляски ЦВО, а также творческие коллективы Свердловской области. Они исполнили патриотические песенные композиции.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось открытие выставки фотографий, посвященных воинам-интернационалистам.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице