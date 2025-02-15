15.02.2025 (20:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане отметили 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военнослужащие в Таджикистане отметили 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

Военнослужащие 201-й военной базы отметили 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, почтив память воинов-интернационалистов на мемориале Героя Советского Союза Александра Мироненко в Таджикистане.

Военнослужащие под звуки военного оркестра российского соединения возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза гвардии старшего сержанта Александра Григорьевича Мироненко и почтили память воинов-интернационалистов, военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии, павших в боях во время вооруженного конфликта в Афганистане. В мероприятии также приняли участие дипломаты посольства России, представители Россотрудничества, аппарата Атташе по вопросам обороны Посольства России, а также представители ветеранских и общественных организаций Республики Таджикистан.

В завершении мероприятия российские военнослужащие развернули полевую кухню, где каждый желающий смог подкрепиться солдатской гречневой кашей с тушёнкой и горячим чаем, приготовленными военными поварами 201-й военной базы.

Справочно:

В феврале 1980 года 201-я мотострелковая дивизия (в настоящее время 201-я российская военная база) в составе Ограниченного контингента советских войск введена на территорию Демократической Республики Афганистан для оказания интернациональной помощи. Воинские части дивизии участвовали в рейдах и боевых мероприятиях в провинциях Кундуз, Тахар, Балх, Баглан, Саманган, несли службу на постах и сторожевых заставах.

В феврале 1989 года 201-я мотострелковая Гатчинская дважды Краснознамённая дивизия была выведена из Республики Афганистан и дислоцирована на территории Таджикской ССР в городах Душанбе, Курган-Тюбе и Куляб.

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