15.02.2025 (19:30)

На объектах Тихоокеанского флота Камчатки военные коммунальщики контролируют качество питьевой воды

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 8 (г. Петропавловск-Камчатский) филиала «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны России (по ВМФ) ведется постоянный контроль качества питьевой воды, подаваемой в военные городки и социально-значимые объекты в гарнизонах Тихоокеанского флота на Камчатке.

Специалисты коммунальной службы осуществляют строгий производственный контроль водоснабжения, в том числе питьевой воды добываемой из артезианских скважин. Для этого Служба ежегодно заключает государственный контракт, с аккредитованной лабораторией для проведения ежеквартального отбора проб и лабораторных исследований. Исследуется качество подаваемой питьевой воды из подземных водоисточников (скважин), готовится заключение и принимается решение на подачу питьевой воды потребителям.

Так, за 2024 год, благодаря проделанной работе специалистами ЖКС в военных городках случаев ухудшения качества питьевой воды не выявлено. Результаты проб воды показали полное соответствие санитарным правилам и нормам, а также имеют высокое качество, даже без предварительной очистки.

Всего на эксплуатационно – техническом обслуживании Службы числятся более 15 военных городков, в которых работают 23 артезианских скважины.

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