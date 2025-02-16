16.02.2025 (05:30)
Группы быстрого реагирования по противодействию БпЛА ВСУ 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР
Группы быстрого реагирования по противодействию FPV-дронам из числа подразделений противовоздушной обороны 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» несут боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике.
В связи с большой насыщенностью зоны СВО беспилотными летательными аппаратами ВСУ различных типов командованием мотострелкового соединения было принято решение на создание мобильных групп быстрого реагирования ПВО.
В задачи подразделений входит противодействие атакам FPV-дронов противника, прикрытие движения военной техники, усиление постов воздушного наблюдения и блок-постов в случае возникновения угрозы применения БпЛА противника.
В оснащение групп входят дооборудованные с учетом специфики действий квадроциклы, гладкоствольное и нарезное стрелковое оружие, а также средства пожаротушения и эвакуации.