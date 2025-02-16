Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.02.2025 (05:30)

Группы быстрого реагирования по противодействию БпЛА ВСУ 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР

Группы быстрого реагирования по противодействию FPV-дронам из числа подразделений противовоздушной обороны 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» несут боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике.

В связи с большой насыщенностью зоны СВО беспилотными летательными аппаратами ВСУ различных типов командованием мотострелкового соединения было принято решение на создание мобильных групп быстрого реагирования ПВО.

В задачи подразделений входит противодействие атакам FPV-дронов противника, прикрытие движения военной техники, усиление постов воздушного наблюдения и блок-постов в случае возникновения угрозы применения БпЛА противника.

В оснащение групп входят дооборудованные с учетом специфики действий квадроциклы, гладкоствольное и нарезное стрелковое оружие, а также средства пожаротушения и эвакуации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false