16.02.2025 (05:00)

Экипаж армейской на вертолете Ка-52м авиации уничтожил огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж армейской на вертолете Ка-52м авиации уничтожил огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области

Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.

Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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