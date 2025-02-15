15.02.2025 (19:00)

В Североморске прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Сегодня в Североморске состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие прошло у мемориала «Североморцам, не вернувшимся с войны» с участием военнослужащих Северного флота, воинов-интернационалистов, администрации ЗАТО г. Североморск и жителей города.

С приветственным словом выступили представители военно-политического управления Северного флота, а также председатель Совета Депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

«Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто с честью выполнил свой долг. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и будет служить примером для будущих поколений», — отметил он.

Через войну в Афганистане прошли 2700 жителей Мурманской области 53 человека с нее не вернулись.

Память о погибших воинах, отдавших свои жизни во время исполнения интернационального долга, почтили минутой молчания.

В ходе мероприятия воины-интернационалисты поделились своими воспоминаниями, рассказав о трудностях и испытаниях, через которые им пришлось пройти. Они выразили благодарность за то, что их подвиг не забыт, а память о тех событиях продолжает жить в сердцах людей.

В завершение митинга к мемориалу "Североморцам, не вернувшимся с войны" были возложены цветы.

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