15.02.2025 (18:00)
Юнармейцы Татарстана навестили труженицу тыла накануне Дня защитника Отечества
Участники юнармейского движения Республики Татарстан навестили труженицу тыла Евдокию Ивановну Левенкову, которая проживает в посёлке городского типа Камские Поляны. Школьники встретились с ветераном накануне Дня защитника Отечества.
Юнармейцы поблагодарили Евдокию Ивановку за её мужество и большой вклад в Победу советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, школьники вручили труженице тыла поздравительную открытку и памятные подарок. Женщина поблагодарили ребят за внимание, рассказала историю трудового подвига, который в годы войны совершили её соотечественники, а также о том, как страна возвращалась к мирной жизни.
Юнармейцы Республики Татарстан традиционно навещают ветеранов ВОВ в преддверии праздников и памятных дат, а также оказывают помощь при необходимости. Основная цель – это патриотическое воспитание и организация связи между представителями поколения победителей и теми, кто только готовится встать на защиту Отечества.