Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.02.2025 (18:00)

Юнармейцы Татарстана навестили труженицу тыла накануне Дня защитника Отечества

Участники юнармейского движения Республики Татарстан навестили труженицу тыла Евдокию Ивановну Левенкову, которая проживает в посёлке городского типа Камские Поляны. Школьники встретились с ветераном накануне Дня защитника Отечества.

Юнармейцы поблагодарили Евдокию Ивановку за её мужество и большой вклад в Победу советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, школьники вручили труженице тыла поздравительную открытку и памятные подарок. Женщина поблагодарили ребят за внимание, рассказала историю трудового подвига, который в годы войны совершили её соотечественники, а также о том, как страна возвращалась к мирной жизни.

Юнармейцы Республики Татарстан традиционно навещают ветеранов ВОВ в преддверии праздников и памятных дат, а также оказывают помощь при необходимости. Основная цель – это патриотическое воспитание и организация связи между представителями поколения победителей и теми, кто только готовится встать на защиту Отечества.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Ветераны , Юнармия , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false