15.02.2025 (18:30)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в смотр-конкурсе строевой подготовки

Юнармейцы Уярского района Красноярского края приняли участие в муниципальном этапе краевого конкурса по строевой подготовке, приуроченного к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

Напутствовали школьников перед началом мероприятия военный комиссар по Уярскому, Манскому и Партизанскому районам Григорий Игнатенко и начальник штаба местного отделения Николай Тюльков.

В рамках конкурса юные патриоты продемонстрировали навыки строевых приёмов как индивидуально, так и в составе отделения: построение в шеренгу, в колонну, отделениями, перестроения, повороты, размыкания и смыкания, а также строевые приёмы в движении, такие как строевой шаг, повороты на месте и в движении, движение бегом.

По результатам конкурса были определены победители, которым предоставлено право принять участие в зональном этапе конкурса и побороться за возможность принять участие в торжественном шествии в День Победы в городе Красноярске.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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