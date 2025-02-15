15.02.2025 (17:30)

Более 130 школьников Кузбасса пополнили ряды юнармии

Более 130 учеников общеобразовательных школ города Прокопьевска Кемеровской области пополнили ряды юнармейского движения.

В торжественной обстановке юные патриоты дали клятву на верность юнармейскому движения, пообещали быть примером для молодёжи, показывать высокие достижения в учёбе и спорте, быть патриотами своего Отечества. С напутственными словами к новобранцам обратились почетные гости, в том числе участники СВО, после чего школьникам были вручены личные книжки юнармейца и юнармейские значки.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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