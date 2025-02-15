15.02.2025 (16:30)

В Ленинградской ВМБ Балтийского флота прошла комплексная тренировка по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА

В рамках мероприятий по охране и обороне пункта базирования кораблей Балтийского флота в Ленинградской военно-морской базе состоялась плановая тренировка по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами силами подразделения охраны и обороны.

В ходе тренировки дежурный корабль условно обнаружил несколько малоразмерных целей, движущихся в сторону стоянки сил флота. Личным составом кораблей был отработан алгоритм действий по выявлению и распределению целей для их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭКов в пункте базирования.

В тренировке было задействовано более 40 военнослужащих, несколько единиц патрульных и противодиверсионных катеров типа «Раптор» и «Грачонок», быстроходные лодки.

Военнослужащие из состава боевых расчетов кораблей и судов флота регулярно отрабатывают задачи по уничтожению БЭК для доведения алгоритма действий до автоматизма. Занятия также проходят на полигоне боевой подготовки в ходе сдачи нормативов по стрельбе из крупнокалиберных пулемётов.

Помимо данного элемента тренировки в рамках проводимого занятия военнослужащие отработали навыки по борьбе с ударными БпЛА с помощью крупнокалиберных пулеметов, гладкоствольных и противодроновых ружей. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) осуществили поиск, сопровождение и подавление каналов управления малоразмерных низколетящих целей, а расчеты крупнокалиберных пулеметов и расчеты постов воздушного наблюдения поразили обнаруженные БпЛА.

Исходя из опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, занятия по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам проводятся регулярно – как в составе малых подразделений, так и в составе рот и батальонов.

В мероприятии боевой подготовки задействовали около 250 военнослужащих.

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