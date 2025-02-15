15.02.2025 (16:00)

Специалисты ЖКС Дагестана провели тренировки по пожарной безопасности

На объектах жилищно-коммунальной службы (ЖКС) Буйнакского филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) проведено обучение работников и должностных лиц мерам пожарной безопасности.

Для отработки действий сотрудников ЖКС в случае возникновения пожара, проведены межведомственные учебные тренировки по пожарной безопасности на территории котельных, расположенных в Республике Дагестан и в г. Астрахань.

Специалистами жилищно-коммунальной службы, ответственными за пожарную безопасность, проверена оснащенность объектов, находящихся в оперативном управлении ЖКС, необходимыми средствами пожаротушения. Проведен инструктаж с работниками организации о соблюдении требований пожарной безопасности и доведен алгоритм действий в случае возникновения пожара и правила применения первичных средств пожаротушения.

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