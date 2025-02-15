15.02.2025 (15:30)

Пункт отбора на военную службу по контракту Чеченской Республики продолжает отбор кандидатов в ряды ВС РФ

В столице Чеченской Республики городе Грозном продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО).

Специалисты кадровых органов ЮВО разъясняют кандидатам преимущества военной службы по контракту, в числе которых социальные гарантии для участников специальной военной операции (СВО), повышенное денежное довольствие и другие.

После оформления необходимых документов сотрудники пункта отбора проводят процедуру распределения военнослужащих в соединения и воинские части ЮВО, где они проходят обязательный курс интенсивной боевой подготовки.

С порядком оформления и условиями прохождения военной службы по контракту, льготами можно ознакомиться в пункте отбора на военную службу по контракту, а также в районных военных комиссариатах Республики.

Помимо этого, с целью ознакомления населения с преимуществами военной службы по контракту службы в отдаленных районах Чеченской Республики развернуты мобильные информационные пункты.

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