Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.02.2025 (15:00)

Военнослужащие ЮВО освоили курс тактической медицины в Абхазии

С военнослужащими военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии прошли практические занятия по тактической медицине.

Военные медики учились оказывать медицинскую помощь в полевых условия, эвакуировать раненых, преодолели полосу препятствий, а также выполнили стрелковые упражнения. Каждый элемент завершался отработкой специальных нормативов.

Также, военнослужащие медицинского подразделения военной базы отработали развертывание медицинского пункта в полевых условиях, выполнение персоналом своих функциональных обязанностей при работе в условиях современного боя, с учетом опыта специальной военной операции.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Специальная подготовка , Медицина , Абхазия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false