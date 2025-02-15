15.02.2025 (15:00)

Военнослужащие ЮВО освоили курс тактической медицины в Абхазии

С военнослужащими военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии прошли практические занятия по тактической медицине.

Военные медики учились оказывать медицинскую помощь в полевых условия, эвакуировать раненых, преодолели полосу препятствий, а также выполнили стрелковые упражнения. Каждый элемент завершался отработкой специальных нормативов.

Также, военнослужащие медицинского подразделения военной базы отработали развертывание медицинского пункта в полевых условиях, выполнение персоналом своих функциональных обязанностей при работе в условиях современного боя, с учетом опыта специальной военной операции.

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