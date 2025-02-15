15.02.2025 (14:30)

На Северном флоте подвели итоги чемпионата Военно-Морского Флота по военно-спортивному многоборью

На Северном флоте состоялся чемпионат Военно-Морского Флота по военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье».

В командном первенстве чемпионский кубок достался сборной Северного флота, на втором месте – команда Балтийского флота. Замкнули тройку лидеров многоборцы Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

Лучшими в личном первенстве в своих возрастных категориях стали военнослужащие команды Северного флота Александр Неверов с 2835 баллами, Роман Тулин, набравший 2614 баллов и Егор Халистов с 2902 баллами.

Лучшими в личном первенстве в своих возрастных категориях среди женщин стали Елена Вторая, набравшая 2923 балла и Ольга Смольянинова с 715 баллами из команды Северного флота, а также Дарья Ширяева из команды Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», набравшая 2132 балла.

Церемония закрытия чемпионата Военно-Морского Флота по военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье» состоялась в городе Мурманске на территории спорткомплекса «Долина Уюта».

В награждении победителей приняли участие начальник штаба материально-технического обеспечения Северного флота контр-адмирал Владимир Горев, помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарев и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Чемпионат Военно-Морского Флота по военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье» проходил на базе Северного флота в течение четырех дней. В нём приняли участие 68 спортсменов Военно-Морского Флота, представляющие Северный, Тихоокеанский, Балтийский флоты и Каспийскую флотилию, центральный морской полигон и высшие военно-морские учебные заведения.

Спортсмены состязались в стрельбе из штатного или табельного оружия, в плавании вольным стилем на дистанциях 100, 200 и 300 метров и лыжных гонках на дистанциях 5000 и 10000 метров.

По результатам проведённого чемпионата по военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье» лучшие спортсмены представят Военно-Морской Флот на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдет в городе Мирный с 11 по 16 марта 2025 года.

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