15.02.2025 (13:15)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 февраля)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО.

Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Иванополье и Плещеевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар Донецкой Народной Республики, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены два полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Понятовка и Велетенское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43472 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21464 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21743 орудия полевой артиллерии и минометов, 31700 единиц специальной военной автомобильной техники.

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