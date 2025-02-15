15.02.2025 (14:00)

Юнармейцы гарнизона Северного флота Сафоново подготовили письма и открытки участникам СВО ко Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в средней общеобразовательной школе № 2 поселка Сафоново состоялся урок мужества. Мероприятие состоялось при поддержке женского совета и военнослужащих смешанного авиационного корпуса Северного флота.

В ходе классного часа ребятам рассказали о сегодняшних героях Северного флота – участниках специальной военной операции (СВО), после чего юнармейцы провели акцию «Письмо солдату» в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО.

Ребята подготовили письма и красочные открытки, чтобы выразить свою благодарность и поддержку защитникам Родины.

В своих посланиях юнармейцы писали о гордости за подвиги российских военных, желали им сил, мужества и скорейшего возвращения домой.

Открытки и письма будут переданы в воинские части и соединения, непосредственно принимающие участие в специальной военной операции, а также военнослужащим, проходящим лечение в Военно-морском клиническом госпитале МО РФ в городе Североморске.

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