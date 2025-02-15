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15.02.2025 (13:30)

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа проходят подготовку офицеры мотострелковых подразделения

Командиры мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа продолжают осваивать курс по боевой подготовке. Инструкторы с опытом СВО передают свои знания управлению личным составом и обучению бойцов на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

В ходе тренировок младший офицерский состав отрабатывает навыки захват опорного пункта противника, управления боем в лесистой местности, захвата и обороны долговременных позиций противника, а также ведение боя при встрече с диверсионно-разведывательной группой. Каждый сценарий офицеры отрабатывают самостоятельно, а руководителем занятия назначается командир на время выполнения учебной задачи.

Так же военнослужащие проходят обучение по тактической медицине, инженерной подготовке, связи и управлению разведывательными БПЛА.

Данные занятия направленны на формирование широкого спектра знаний у молодых офицеров для дальнейшего обучения и подготовки личного состава к выполнению боевых задач в ходе специальной военной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Мотострелковые войска , Боевая подготовка , Полигон
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