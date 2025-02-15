15.02.2025 (13:30)
На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа проходят подготовку офицеры мотострелковых подразделения
Командиры мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа продолжают осваивать курс по боевой подготовке. Инструкторы с опытом СВО передают свои знания управлению личным составом и обучению бойцов на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.
В ходе тренировок младший офицерский состав отрабатывает навыки захват опорного пункта противника, управления боем в лесистой местности, захвата и обороны долговременных позиций противника, а также ведение боя при встрече с диверсионно-разведывательной группой. Каждый сценарий офицеры отрабатывают самостоятельно, а руководителем занятия назначается командир на время выполнения учебной задачи.
Так же военнослужащие проходят обучение по тактической медицине, инженерной подготовке, связи и управлению разведывательными БПЛА.
Данные занятия направленны на формирование широкого спектра знаний у молодых офицеров для дальнейшего обучения и подготовки личного состава к выполнению боевых задач в ходе специальной военной операции.