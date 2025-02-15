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15.02.2025 (13:00)

С курсантами военных учебных заведений Санкт-Петербурга прошел урок Мужества в Доме офицеров Ленинградского военного округа

Военнослужащие Ленинградского военного округа (ЛенВО) провели урок Мужества для курсантов высших военных учебных заведений и кадетских классов города Санкт-Петербург в Доме офицеров Ленинградского военного округа.

Перед началом занятия гостям была проведена экскурсия по музею Дома офицеров и продемонстрирована новая часть экспозиции, посвященная участию военнослужащих ЛенВО в специальной военной операции.

Военнослужащие рассказали о своем опыте службы в Вооруженных силах Российской Федерации и поделились опытом с будущими офицерами.

Подобные встречи проводятся с целью патриотического воспитания молодого поколения и популяризации военной службы, а также передаче опыта будущим защитникам Отечества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , Военно-патриотическое воспитание
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