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15.02.2025 (11:00)

Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Восток» уничтожил разведывательные БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Восток» уничтожил разведывательные БпЛА ВСУ, которые вели воздушную разведку российских позиций на Южно-Донецком направлении.

Зенитчики ежедневно выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники от разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов противника, а также ведут визуальный поиск воздушных объектов в заданных секторах.

Также расчеты комплексов «Стрела-10» работают по беспилотникам самолетного типа, но при необходимости сбивают и дроны, которые несут боеприпасы.

Зенитно-ракетный комплекс «Стрела» обычно работает в так называемой красной зоне - в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Комплекс прикрывает наши армейские подразделения на переднем крае, которые прямо сейчас идут в наступление к северу от Угледара.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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