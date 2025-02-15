15.02.2025 (12:00)

Команда Восточного военного округа заняла первое место в Кубке Вооруженных сил Российской Федерации по легкой атлетике

В Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА завершился Кубок Вооруженных сил Российской Федерации по легкой атлетике памяти Юрия Литуева.

В Кубке Вооруженных сил Российской Федерации приняли участие 23 команды, представляющие военные округа, виды, роды войск и высшие учебные заведения Министерства обороны.

По итогам состязаний победителем Кубка стала сборная Восточного военного округа. Второе место за командой Воздушно-космических сил. Замкнули тройку лучших представители военного института физической культуры(г. Санкт-Петербург).

В этом году в Кубке участвуют спортсмены-военнослужащие с поражением опорно-двигательного аппарата, лучшие из которых также войдут в сборную ВС РФ на II чемпионат мира CISM по пара-атлетике, который пройдет в августе этого года в Кито (Эквадор). Они соревнуются в двух дисциплинах – 60 и 1000 м.

Справочно:

Юрий Николаевич Литуев – заслуженный мастер спорта СССР, экс-рекордсмен мира, серебряный призер ОИ в Хельсинки (1952 г.), чемпион Европы (1958 г.), дважды серебряный призер чемпионатов Европы (1950 и 1954 гг..), серебряный призер Спартакиады дружественных армий (1958 г.) в беге на 400 м с/б, тренер сборной СССР.

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